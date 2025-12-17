پخش زنده
چهار ووشوکار کردستانی برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی نونهالان و جوانان کشور که به مدت سه روز در تهران برگزار میشود، دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،اردوی انتخابی تیم ملی ووشو ردههای سنی نونهالان و جوانان کشور به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد و طی آن برترینهای کشور زیر نظر کادر فنی فدراسیون ارزیابی میشوند.
بر اساس اعلام فدراسیون ووشو، چهار ورزشکار از استان کردستان به این اردو دعوت شدهاند که شامل پارسا رفیعی در رده سنی نونهالان و آرشام هدایتیپور، فرهام فاتحی و روزبه نظری در رده سنی جوانان هستند.
این اردوی سه روزه با حضور منتخبین سراسر کشور طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آذرماه در سالن آکادمی ملی ووشو مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود.