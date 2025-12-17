وزیر امور خارجه در دانشگاه میگیموی روسیه حضور یافت و درباره رویداد‌های بین‌المللی به‌ویژه مسائل مرتبط با صلح و امنیت بین‌الملل سخنرانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، آقای عراقچی در ادامه برنامه‌های سفرش به روسیه، پیش از ظهر امروز با حضور در این دانشگاه، در جمع اساتید و دانشجویان، سخنرانی کرد.

رئیس نهاد سیاست خارجی دیروز هم در جمع شماری از نخبگان و اندیشمندان روسیه دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را درباره رویداد‌های بین‌المللی به‌ویژه مسائل مرتبط با صلح و امنیت بین‌الملل تبیین کرد.