وزیر امور خارجه در دانشگاه میگیموی روسیه حضور یافت و درباره رویدادهای بینالمللی بهویژه مسائل مرتبط با صلح و امنیت بینالملل سخنرانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، آقای عراقچی در ادامه برنامههای سفرش به روسیه، پیش از ظهر امروز با حضور در این دانشگاه، در جمع اساتید و دانشجویان، سخنرانی کرد.
رئیس نهاد سیاست خارجی دیروز هم در جمع شماری از نخبگان و اندیشمندان روسیه دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را درباره رویدادهای بینالمللی بهویژه مسائل مرتبط با صلح و امنیت بینالملل تبیین کرد.