به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی در سومین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه زنبورداری و تولید عسل گفت: صرف تولید کافی نیست و برای تبدیل تولید به ارزش اقتصادی باید برنامه‌ریزی و اقدام جدی صورت گیرد این موضوع نه‌تنها در بخش عسل بلکه در همه حوزه‌های تولیدی صادق است.

بهمن نوری با بیان اینکه خراسان شمالی به‌عنوان استانی با سهم قابل توجه در کشاورزی و پرورش زنبور عسل، با خلأ‌های جدی در این حوزه مواجه است، افزود: برند‌های مشخص و شناخته‌شده‌ای در زمینه عسل استان وجود ندارد و این یک ضعف مهم به شمار می‌رود.

وی گفت: فعالیت‌های خرد و پراکنده‌ای که در این بخش در استان شکل گرفته، کارگشا نیست و نمی‌تواند جایگاه واقعی عسل استان را در بازار تثبیت کند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه تولید عسل تنها نقطه شروع است، افزوذ: خط پایان، تبدیل این تولید به ارزش افزوده و ایجاد اعتماد در بازار مصرف است که نیازمند همکاری، انسجام و نگاه اقتصادی به زنجیره تولید تا عرضه است

در سومین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی، از پیشکسوتان و تلاشگران عرصه زنبورداری استان خراسان شمالی تقدیر به عمل آمد.