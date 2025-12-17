معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست شورای راهبری رصد طرح‌های ملی با موضوع بررسی سامانه رصد و پایش برنامه‌ها و طرح‌های مهم ملی، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پیش از عید، اطلاعات همه طرح‌ها به‌طور کامل تجمیع شود تا امکان پایش و تصمیم‌گیری دقیق برای رئیس جمهور فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای راهبری رصد طرح‌های ملی، امروز چهارشنبه با موضوع بررسی سامانه رصد و پایش برنامه‌ها و طرح‌های مهم ملی برگزار شد و در این نشست، وضع طراحی و استقرار سامانه رصد و پایش طرح‌های اولویت‌دار در وزارتخانه‌های نیرو، آموزش‌ و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و نفت، بررسی شد.

طرح‌های ملی مرتبط با توسعه انرژی خورشیدی، تحقق عدالت آموزشی و مدرسه‌سازی، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب و همچنین، کاهش فلر‌های نفتی از موضوعات اصلی این نشست بود.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور در این نشست با توجه به مصوبات نشست پیشین بر ضرورت تسریع در روند اجرا تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت سرعت‌ کار، پیشنهاد می‌کنم که نشست‌های آینده به‌طور چرخشی در هر یک از وزارتخانه‌ها و با حضور وزیر مربوطه برگزار شود تا هماهنگی‌ها به‌صورت مستقیم انجام شود.

محمدجعفر قائم‌پناه با بیان اینکه وزارتخانه‌های نیرو، آموزش‌ و پرورش، بهداشت، نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط در این فرایند نقش دارند، اظهار داشت: ضروری است از قبل با مسئولان فناوری اطلاعات هر دستگاه، هماهنگی لازم انجام و صورت‌جلسه‌ای به‌طور مشخص، تدوین شود. در غیر این صورت، کار با وقفه روبرو خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که تا پیش از عید، اطلاعات همه طرح‌ها به‌طور کامل تجمیع شود تا امکان پایش و تصمیم‌گیری دقیق برای رئیس جمهور فراهم شود.

قائم‌پناه با توجه به اجماع صورت‌گرفته در نشست قبل، تأکید کرد: تمرکز فعلی، فقط بر پنج موضوع اصلی عدالت آموزشی، انرژی خورشیدی، نظام ارجاع و پزشک خانواده، مدیریت آب و اصلاح الگوی کشت و فلر‌های نفتی است و موضوع جدیدی به آن اضافه نمی‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور اظهار داشت: این موضوعات دارای پشتوانه قانونی و مبنای علمی هستند و هدف ما انجام کار واقعی و غیر صوری است. همه پیشرفت‌ها و چالش‌ها باید شفاف و مبتنی بر واقعیت، ثبت و گزارش شود.

قائم‌پناه با توجه به طرح‌های عرصه نفت، خواستار دسترسی دقیق به داده‌های مربوط به فلر‌های نفتی شد و گفت: لازم است که اطلاعات کاملی از تعداد مشعل‌ها، موقعیت جغرافیایی آن‌ها، برنامه زمان‌بندی خاموشی، وضع قرارداد‌ها و موانع اجرایی در صفحه مدیریتی قابل مشاهده باشد و حتی، امکان راستی‌آزمایی میدانی نیز فراهم شود.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور در عرصه بهداشت و درمان نیز بر ضرورت تعیین هدف‌گذاری نهایی نظام ارجاع و پزشک خانواده تا پایان دوره، تأکید و تصریح کرد: شاخص‌ها باید به‌طور دقیق تعریف شود؛ از پوشش پزشک خانواده و ارجاع بیماران از سطح یک به سطح دو تا پایش مداوم بیماران و تشکیل پرونده سلامت جامع، باید شفاف و قابل پایش در سامانه باشد.