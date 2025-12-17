همراه با معرفی داوران بخش کودک و نوجوان، جدول اجرا‌های هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» در بخش‌های «تئاتر صحنه‌ای»، «دیگرگونه‌های اجرایی» و «تئاتر کودک و نوجوان» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجرا‌های هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» در بخش‌های «تئاتر صحنه‌ای»، «دیگرگونه‌های اجرایی» و «تئاتر کودک و نوجوان» از ۲۸ آذر تا ۳ دی در سالن‌ها و فضا‌های نمایشی شهر تهران برگزار می‌شود.

در بخش تئاتر صحنه‌ای، آثار منتخب جشنواره در سالن‌های انتظامی خانه هنرمندان ایران و ناظرزاده کرمانی و سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌روند.

بخش دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره با هدف گسترش تئاتر در فضا‌های شهری، از ۲۸ آذر تا ۳ دی طبق جدول در نقاط مختلف تهران میزبان مخاطبان خواهد بود.

در بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز نمایش‌ها در پردیس تئاتر تهران و مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت رایگان این جشنواره به سایت «تیوال» مراجعه کنند.

جدول بخش‌های مختلف هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» را در اینجا ببینید.

معرفی داوران دو بخش جشنواره

همچنین هیئت داوران بخش‌های «کودک» و «نوجوان» هفتمین دوره این جشنواره معرفی شدند.

در بخش «کودک» رضا بابک، سینا ییلاق‌بیگی و آناهیتا غنی‌زاده به‌عنوان اعضای هیئت داوران حضور دارند.

همچنین در بخش «نوجوان» رضا فیاضی، عباس جهانگیریان و فائزه فیض‌شیخ‌السلام آثار را را داوری خواهند کرد.

مدیریت بخش‌های «کودک» و «نوجوان» این دوره از جشنواره بر عهده ناصر آویژه است.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از وقفه‌ای هشت‌ساله دوباره برگزار می‌شود و امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت دارد.

آئین افتتاحیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز ۲۷ آذر و آئین اختتامیه آن روز ۴ دی با معرفی آثار و هنرمندان برگزیده در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود.

هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی آذر و دی در تهران برگزار می‌شود.