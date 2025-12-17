عوارض آزادراه تبریز - سهند از دیروز افزایش یافته و از پنج هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام آنی‌رو (سامانه پرداخت خودکار عوارض در آزادراه‌ها) افزایشی معادل ۱۱۸ درصد در نرخ عوارض آزاد راه تبریز - سهند برای خودرو‌های سواری اعمال شده که هزینه تردد در این مسیر ۲۲ کیلومتری بین شهری را بیش از ۲ برابر کرده است.

بر اساس اعلام شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور، میزان افزایش عوارض در ۱۰ آزادراه کشور بین ۴۵ تا حدود ۱۲۰ درصد اعلام شده است که از ۲۵ آذر ۱۴۰۴ اعمال می‌شود.

این در حالی است که صبح امروز ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور اعلام کرد: میزان افزایش عوارض برای خودرو‌های سنگین بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و برای خودرو‌های سواری حداکثر حدود ۵۰ درصد است.