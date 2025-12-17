دانشگاه علوم پزشکی اراک با توصیه به مصرف نان کامل، برخی مزایای استفاده از آن را برای شهروندان برشمرد.

توصیه به مصرف نان کامل، سبوس دار، کم نمک و حجیم

توصیه به مصرف نان کامل، سبوس دار، کم نمک و حجیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دانشگاه علوم پزشکی اراک در توصیه به مصرف نان کامل، برخی مزایای استفاده از نان کامل، سبوس دار، کم نمک و حجیم را برای شهروندان برشمرد:

🔹 نان کامل نسبت به نان‌های تهیه شده با آرد سفید ارزش تغذیه‌ای بالاتری دارد.

🔸آرد کامل آردی است که از تمامی اجزای دانه گندم پس از پوست گیری اولیه تهیه می‌شود.

🔹از آردی تهیه می‌شود که کمتر از ۶ درصد سبوس گیری شده باشد.

🔸فیبر موجود در نان کامل باعث بهبود عملکرد در دستگاه گوارش، کاهش کلسترول ldl و کنترل قند خون می‌شود.

🔹توصیه می‌شود از نان‌های حجیم سبوس دار در یکی از وعده‌های غذایی خود استفاده کنید.

🔸میزان نمک، سبوس و سایر ترکیبات نان‌های حجیم طبق دستور العمل‌های بهداشتی و استاندارد‌ها رعایت می‌شود و توسط کارشناس فنی تحت نظارت قرار می‌گیرد.

🔹 پخت نان در روش صنعتی بدون حرارت مستقیم انجام می‌شود.

🔸حرارت مستقیم در نانوایی‌های سنتی ممکن است باعث آلودگی‌های فسیلی نان شود.