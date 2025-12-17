به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سازمان بین المللی نجات کودکان (Save the Children) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است: ۹ میلیون کودک در زمستان امسال در افغانستان با گرسنگی شدید رو‌به‌رو هستند که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.

این سازمان هشدار داده است حدود یک سوم کودکان افغانستان در زمستان امسال با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد.

به گفته این نهاد، این وضعیت نشان دهنده نیاز فوری به افزایش کمک‌ها است، زیرا کاهش بودجه، فعالیت‌های نجات بخش تغذیه‌ای را با خطر جدی رو‌به‌رو کرده است.

این در حالی است که برنامه جهانی غذا (WFP) نیز هشدار داده است احتمال دارد سوء تغذیه کودکان در افغانستان افزایش یابد و نزدیک به ۴ میلیون کودک را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز اعلام کرده است، در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱/۹ میلیون نفر از جمله ۱۱/۶ میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

روز گذشته سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز هشدار داد، در زمستان امسال نزدیک به ۱۷/۵ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه خواهند شد.