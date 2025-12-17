۲ هزار و ۶۴۷ نفر در تربت جام در یک سال و نیم اخیر مورد حمله سگ های ولگرد قرار گرفتند.

حمله سگ های ولگرد به ۲ هزار و ۶۴۷ نفر در تربت جام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: حدود ۲۰ درصد این حمله ها مربوط به سگهای بلاصاحب است که ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای درمان این افراد توسط دولت هزینه شده است.

دکتر رسولی با اشاره به اثربخشی آموزش‌ها بیان کرد: با توجه به ارائه آموزش‌های لازم به مردم، در ده سال اخیر، هیچ مورد فوت ناشی از هاری در شهرستان تربت جام گزارش نشده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین نقش کارگروه سلامت و امنیت غدایی گفت: جمع آوری سگ‌های ولگرد و بلاصاحب، پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی، پیشگیری از سقط خودبه‌خودی جنین در سطح شهرستان از جمله مهمترین دستور کارگروه سلامت و امنیت غذایی است .

دکتر رسولی ادامه داد: شهرداری ها و دهیاران نسبت به جمع آوری سگ‌های ولگرد و مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی اقدام کنند تا مشکلی برای مردم درسطح شهرستان پیش نیاید.