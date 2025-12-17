غرق شدن یک قایق مهاجرت غیرقانونی در جنوب کرت، یونان منجر به مرگ و ناپدید شدن ۲۷ جوان مصری به همراه ۷ نفر از ملیت‌های دیگر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، سفیر مصر در یونان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد، سفارت به صورت شبانه‌روزی و با هماهنگی مقامات یونانی، پیامد‌های این حادثه غم‌انگیز که منجر به کشته و ناپدید شدن تعداد زیادی از شهروندان مصری شد را پیگیری می‌کند.

سفیر مصر افزود: سن قربانیان مصری قایق مهاجران غیرقانونی بین ۱۳ تا ۱۸ سال است و تعداد آنها ۲۷ نفر است که از این تعداد فقط دو نفر زنده مانده‌اند.

وی توضیح داد که هویت ۱۴ جانباخته مشخص شده است و اجساد به مصر بازگردانده می‌شوند در حالی که ۱۱ نفر هنوز مفقود هستند.

وزارت امور خارجه مصر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، این قایقِ حامل مهاجران غیرقانونی، هفتم دسامبر از یکی از کشور‌های همسایه به مقصد یونان حرکت کرده و حامل ۳۴ مهاجر غیرقانونی از ملیت‌های مختلف بوده است.

وزارت امور خارجه، مهاجرت و امور مهاجران مصری بار دیگر از شهروندان این کشور خواست، برای حفظ جان خود، درگیر باند‌های مهاجرت غیرقانونی نشوند و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری از روش‌های قانونی مربوط به ورود به کشور‌های خارجی از طریق ویزای ورود قانونی پیروی کنند.

گفتنی است، در ماه ژوئیه گذشته نیز ۱۳ مصری در اثر غرق شدن یک قایق مهاجرت غیرقانونی در سواحل لیبی که در مسیر خود به سمت سواحل یونان بود جان خود را از دست دادند.

یونان در خط مقدم بحران مهاجرتی بود که بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ این کشور را درگیر کرد، زمانی که بیش از یک میلیون نفر از خاورمیانه و آفریقا به اروپا وارد شدند.

تعداد مهاجران از آن زمان کاهش یافته است، اما سال گذشته شاهد افزایش مجدد تعداد قایق‌های مهاجران، عمدتاً از لیبی، بودیم که به سمت جزایر کرت، گاودوس و کریسی در دریای اژه که به سواحل آفریقا نزدیک‌تر هستند، حرکت می‌کردند.