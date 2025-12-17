تیم تورینه شب گذشته در رقابت‌های تنیس روی میز لیگ پرو A فرانسه با تکیه بر درخشش نوشاد عالمیان، موفق شد تیم مون‌پلیه، مدعی و قهرمان فصل گذشته را شکست دهد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز لیگ پرو A فرانسه، نوشاد عالمیان، لژیونر ملی پوش کشورمان، در دیدار انفرادی خود برابر آدریان هاچارد، پس از واگذاری دو گیم ابتدایی، با یک بازگشت تماشایی جریان مسابقه را تغییر داد و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

گیم‌های این دیدار با نتایج ۳–۱۱، ۸–۱۱، ۱۱–۷، ۱۱–۹ و ۱۱–۹ به سود ملی‌پوش کشورمان به پایان رسید.

در دیگر مسابقات، ژول رولان با کسب دو پیروزی انفرادی، امتیاز‌های دیگر تورینه را به دست آورد تا این تیم در مجموع با نتیجه ۳ بر ۱ به یک پیروزی بزرگ خانگی دست پیدا کند.

با این برد، تیم تورینه با ۱۴ امتیاز از ۶ مسابقه در رتبه ششم جدول لیگ پرو A فرانسه قرار گرفت و فاصله خود را با تیم‌های بالای جدول کمتر کرد.