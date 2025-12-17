به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» در حالی برگزار می‌شود که مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم‌زمان میزبان بخش کودک و نوجوان این رویداد است و دو نمایش از تولیدات خود را نیز در جشنواره اجرا می‌کند. در این دوره از جشنواره که از ۲۸ آذر تا ۴ دی برگزار می‌شود، نمایش‌های «اوکاپی» به نویسندگی امین ملک‌محمودی و زهرا ناظری و کارگردانی زهرا ناظری و «خشم قلمبه» به نویسندگی سعید ابک و کارگردانی وحید نفر، از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری، در جشنواره تئاتر «شهر» اجرا می‌شود.

نمایش «اوکاپی» روز شنبه ۲۹ آذر در سه سانس ۱۰:۳۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن گلستان مرکز تئاتر کانون به روی صحنه می‌رود. هم‌چنین نمایش «خشم قلمبه» روز چهارشنبه ۴ دی در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون در ساعت‌های ۱۷:۱۵ و ۱۹ دو اجرا خواهد داشت.

هم‌زمان، آثار زیادی در سالن‌های بوستان و گلستان مرکز تئاتر کانون پرورش فکری اجرا می‌شود. از جمله این نمایش‌ها می‌توان به «بچه نهنگ» به کارگردانی زیبا برجی‌فلاح، «پروفسور توتوی کوچولو» به کارگردانی حمیدرضا حسینعلی، «راز پاپاپا» به کارگردانی مریم رادپور، «آرزو‌های بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی، «آهای کوزه کجا؟ کجا؟» به کارگردانی مهدی مقیمی‌اسفندآبادی، «جادوی روز تولد» به کارگردانی عطا مقیمی، «تیستوی سبز انگشتی» به کارگردانی محمد الله‌دادی، «می‌خوام به دنیا بیام» به کارگردانی بهناز مهدیخواه و «رییس باغچه‌ای» به کارگردانی سمیه مهری اشاره کرد.

اجرا‌های بخش کودک و نوجوان در مرکز تئاتر کانون در سه نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود؛ سانس‌های صبح ویژه مدارس است و سانس‌های بعدازظهر برای عموم علاقه‌مندان رایگان بوده و با ذخیره قبلی از طریق سایت تیوال امکان‌پذیر است.

در این دوره، بخش صحنه‌ای جشنواره در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر و خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و بخش «دیگرگونه» نیز در میادین شهر، فضا‌های باز فرهنگ‌سراها، فضای باز خانه هنرمندان، باغ‌موزه هنر و هتل اطلس میزبان اجرا‌ها خواهد بود.

جشنواره تئاتر «شهر» با دبیری امین اشرفی پس از وقفه‌ای هشت ساله بار دیگر برگزار می‌شود و امسال با تمرکز بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت، تلاش دارد هویت اصیل تهران را بازخوانی کند.