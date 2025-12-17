به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روستای رضا آباد خنامان رفسنجان، با کشف آب زیرزمینی، شاهد بازگشت اهالی و آغاز دوباره کشاورزی شده است.

روستای رضاآباد خنامان از توابع شهرستان رفسنجان که به‌دلیل خشکسالی و نبود آب بیش از دو دهه خالی از سکنه شده بود، پس از ۲۲ سال دوباره جان گرفت.

با پیگیری دونفر از اهالی و کشف منابع آب زیرزمینی، زمینه بازگشت ساکنان و ازسرگیری فعالیت‌های کشاورزی فراهم شده و کشت محصولاتی همچون زرشک در این روستا آغاز شده است.

احیای رضاآباد، نمونه‌ای از نقش همت مردمی و پیگیری مسئولان در بازگرداندن زندگی به مناطق روستایی عنوان شده است.