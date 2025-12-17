پخش زنده
روستایی که بیش از ۲۰ سال قربانی خشکسالی بود، با کشف ابهای زیر زمینی امروز دوباره ای جان تازه ای گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،روستای رضا آباد خنامان رفسنجان، با کشف آب زیرزمینی، شاهد بازگشت اهالی و آغاز دوباره کشاورزی شده است.
روستای رضاآباد خنامان از توابع شهرستان رفسنجان که بهدلیل خشکسالی و نبود آب بیش از دو دهه خالی از سکنه شده بود، پس از ۲۲ سال دوباره جان گرفت.
با پیگیری دونفر از اهالی و کشف منابع آب زیرزمینی، زمینه بازگشت ساکنان و ازسرگیری فعالیتهای کشاورزی فراهم شده و کشت محصولاتی همچون زرشک در این روستا آغاز شده است.
احیای رضاآباد، نمونهای از نقش همت مردمی و پیگیری مسئولان در بازگرداندن زندگی به مناطق روستایی عنوان شده است.