دومین دوره رویداد ملی فرصت سبز، با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی ریاست جمهوری و با هدف تکمیل زنجیره ارزش میوههای گرمسیری و تسریع گذار به کشاورزی دانشبنیان در سواحل مکران استان سیستان و بلوچستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد ملی «فرصت سبز» با هدف تبیین چالشها و توانمندسازی تیمها از ۸ تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در چابهار برگزار خواهد شد.
استان سیستان و بلوچستان بهعنوان قطب تولید میوههای گرمسیری کشور، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه کشاورزی برخوردار است، اما بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها مستلزم بهکارگیری فناوریهای نوین، ارتقای بهرهوری و توسعه زنجیره ارزش از تولید تا بازار است.
این رویداد با تمرکز بر رویکرد سرمایهگذاری و حل چالشهای فناورانه، بستری برای حضور پژوهشگران، شرکتهای فناور و نخبگان دانشگاهی فراهم میکند تا راهکارهای عملی برای توسعه پایدار کشاورزی در این منطقه ارائه شود.
محورهای اصلی رویداد شامل زیستفناوری و نهادههای نوین، بهنژادی و کشت بافت برای تولید ارقام مقاوم به خشکی و شوری، راهکارهای زیستمبنا در مدیریت آفات، مدیریت هوشمند تولید و فناوریهای پسازبرداشت و فرآوری است که نقش کلیدی در افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت میوههای گرمسیری دارند.
در این رویداد، امکان بهرهمندی از سرمایهگذاری خطرپذیر و حمایت از تیمهای برتر فراهم شده و طرحهای منتخب با پشتیبانی ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی، به سمت تجاریسازی، توسعه بازار و کاهش خامفروشی هدایت خواهند شد.