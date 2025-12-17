نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی امروز در اولین همایش بین‌المللی «الهیات مقاومت» که امروز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: در آینده، اساس زندگی سیاسی مردم دنیا براساس مقاومت بنیان‌گذاری خواهد شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، افزود: جریان‌های استکباری که در رأس آنها آمریکای ناپاک قرار دارد، با همت، قدرت و با تمام سرسختی در مسئله حاکمیت واحد جهانی و تصاحب این مدیریت می‌کوشند، چون بر پایه مظالم و جنایات می‌خواهند قدرت را در دنیا توسعه دهند؛ اما ملت‌های زنده دنیا در مقابل آنها می‌ایستند.

وی گفت: ایستادگی و پایداری و نه‌گفتن به توسعه استکبار، تشکیل‌دهنده یک فرهنگ عمومی در تمام جهان خواهد بود و به همین کیفیت، مسئله مقاومت به صورت یک نظم نوین جهانی در آینده نزدیک در خواهد آمد و شناخت ابعاد مقاومت نه‌تنها برای مردم ما بلکه برای تمام ملت‌های جهان لازم است و همه باید در این زمینه پیش‌قدم باشند.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، خاطرنشان کرد: ما باید جریان مقاومت را با تمام مبانی شرعی و دینی خود به عنوان اصل دینی، چه در حوزه کلان و چه فقه، گره بزنیم و دنیای اسلام و مسلمانان جهان باید در خط اجرایی یک تکلیف یا باورمندی دینی جریان مقاومت را پیگیری کنند که این پیگیری کشور‌های اسلامی و مسلمانان جهان نسبت‌به جریان مقاومت، مقاومت را به صورت بسیار باز و گسترده برای فرج و ظهور امام‌زمان (عج) قرار خواهد داد.

آیت‌الله علم‌الهدی در خصوص کتاب خود با عنوان «فقه المقاومه» که در این همایش رونمایی شد، گفت: در این کتاب بحث کلامی در مورد مقاومت داریم، در بحث کلامی خود به این نتیجه رسیدیم که لازمه توحید، التزام به وجوه مقاومت است. اگر کسی ملتزم به وجوه مقاومت نباشد، در مساله اعتقادی توحیدی خود دچار مشکل خواهد شد. اصل مبحث کتاب درباره فقه المقاومه است. یک دوره درس خارج فقه حوزه علمیه در بیش از ۱۶۰ جلسه مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت که به صورت یک کتاب در سه جلد تدوین شد فعلا جلد اول آن رونمایی می‌شود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه در فقه مقاومت بحثی داریم که تشخیص حکم مقاومت عامه است، عنوان کرد: تا الان مجموعه نوشته‌ها در فقه مقاومت که چه در حوزه علمیه نجف و چه حوزه علمیه قم بحث شده در مورد مصادیق مقاومت بوده است. از وجوه دفاع، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مصادیق مقاومت بحث کردند در حالی که بحث اصلی ما مقاومت به عنوان موضوعی دارای حکم شرعی بوده و مقاومت عامه برای ما قابل توجه است.

امام جمعه مشهد ادامه داد: ما در مساله اثبات وجوب مقاومت عامه از دو راه وارد شدیم که یکی ادله اربعه و دیکری ادله‌ای بود که در مقام بیان حکم مصادیق مقاومت است. مساله بسیار قابل توجه در جریان فقه و استنباط احکام از طریق ادله اربعه است.

در انتهای همایش از سه کتاب ارزشمند در حوزه الهیات مقاومت با عناوین فقه المقاومه نوشته آیت‌الله سید احمد علم‌الهدى، نظریه مقاومت فعال نوشته دکتر عباسعلی فرزندی و نظریه‌های جریان مقاومت نوشته علی ابوترابی رونمایی شد.