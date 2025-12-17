اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح نارنجی از نفوذ توده هوای سرد و ماندگاری سرما در استان خبر داد و نسبت به کاهش محسوس دما و وقوع یخبندان در روز‌های آینده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۰ با هدف آگاهی‌بخشی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی صادر شده است. بر اساس این هشدار، نفوذ توده هوای سرد و ماندگاری سرما از روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا روز دوشنبه اول دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

طبق اعلام هواشناسی، نوع مخاطره پیشِ‌رو کاهش محسوس دما و یخبندان است، به‌طوری که دمای کمینه هوا در مناطق مختلف استان بین ۷ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد نسبت به دمای امروز کاهش خواهد یافت. این سامانه جوی مناطق مختلف استان از جمله اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق‌آباد، فراهان، کمیجان و محلات را در بر می‌گیرد.

در این اطلاعیه، کاهش محسوس دما و یخبندان گسترده، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، لغزندگی سطح جاده‌ها و معابر، احتمال خسارت به بخش کشاورزی و یخ‌زدگی تأسیسات و ماشین‌آلات از مهم‌ترین مخاطرات ناشی از این شرایط جوی عنوان شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در پایان با ارائه توصیه‌هایی، بر مدیریت مصرف انرژی، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌دلیل یخ‌زدگی و کاهش دید، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از یخ‌زدگی تأسیسات آبیاری و ماشین‌آلات کشاورزی، تنظیم دمای گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش طیور و دام و همچنین آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تأکید کرده است.