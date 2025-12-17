رییس اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی خوزستان گفت: با احداث یک پل قوسی در مسیر دسترسی روستای امامزاده سلطان ابراهیم در بخش سوسن شهرستان ایذه، مسیر تردد اهالی این منطقه حدود ۵۰ کیلومتر کوتاه‌تر شده و زمان دسترسی به روستا به نصف کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی جولاییان با تشریح وضعیت راه‌های دسترسی این روستا اظهار کرد: روستای امامزاده سلطان ابراهیم با جمعیتی حدود ۵۰ خانوار که عمدتاً عشایر منطقه را شامل می‌شود، در حال حاضر دارای دو مسیر تردد است.

وی افزود: مسیر نخست، مسیر عشایری ایذه - کارتا به طول تقریبی ۱۰۰ کیلومتر است که به دلیل ماهیت عشایری منطقه، ارتقای ایمنی آن در حوزه وظایف اداره‌کل امور عشایر استان قرار دارد.

رییس اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان مسیر دوم را گزینه‌ای مناسب‌تر برای دسترسی پایدار دانست و گفت: این مسیر حدود ۵۰ کیلومتر طول دارد و در صورت تکمیل، زمان دسترسی به روستا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

جولاییان ادامه داد: برای بهره‌برداری کامل از این مسیر، احداث یک پل قوسی ضروری است که مطالعات آن سال گذشته انجام و ساخت پل ۱۴۰ متری پیشنهاد شده است.

جولاییان با اشاره به برآورد اعتباری این طرح تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پل بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی در استان‌ها در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران تصویب می‌شود و به محض تامین اعتبار، فرآیند انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی بدون تاخیر از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان انجام خواهد شد تا تردد اهالی منطقه به شکل ایمن و پایدار برقرار شود.

بخش سوسن ایذه به دلیل کوهستانی و عشایری بودن، همواره با محدودیت‌های جدی در دسترسی جاده‌ای روبه‌رو بوده و احداث مسیر‌های ایمن و کوتاه‌تر از مطالبات دیرینه ساکنان این منطقه محسوب می‌شود.