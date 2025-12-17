امین حسین رحیمی گفت: هر آنچه از تخلفات انجام شده در بازار که به ما گزارش شود با آن برخورد می‌کنیم، اما اگر همه موارد را اعلام نمی‌کنیم به این علت است که نمی‌خواهیم بازار ملتهب شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در خصوص برخورد دادگستری با تخلفات در زمینه گرانفروشی افزود: هر آنچه از تخلفات انجام شده که در بازار به ما گزارش شود با آن برخورد می‌کنیم، اما اگر همه موارد را اعلام نمی‌کنیم به این علت است که نمی‌خواهیم بازار ملتهب شود.

وی افزود: هرچند که تاکنون مواردی را برخورد‌ها اعلام کرده‌ایم و نظارت‌ها همچنان ادامه دارد.

