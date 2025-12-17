به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی با اشاره به گزارشات مردمی مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در این شهرستان، گفت: ماموران در بازرسی از یک واحد انباری، ۴ دستگاه ماینر، ۲ عدد سوئیچ، یک دستگاه رکورد و یک عدد وای فای به ارزش ۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال کشف کردند.

وی افزود: در این خصوص یک فقره پرونده تشکیل و متهم ۳۶ ساله به مرجع قضائی معرفی شد.