پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هشترود از پیشتازی بنیاد مسکن این شهرستان در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی کریم زاده گفت: تاکنون در این شهرستان بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی روستایی در روستاها و بیش یک هزار واحد مسکونی در شهرهای هشترود و نظرکهریزی با استفاده از تسهیلات کمبهره نوسازی و مقاوم سازی شده است.
وی با بیان اینکه در ۵۵ روستا طرح هادی اجرا شده اضافه کرد: میزان مقاوم سازی واحدهای مسکونی این شهرستان حدود ۶۳ درصد است که این رقم از متوسط استانی حدود ۹ در صد بیشتر است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هشترود با بیان اینکه در سالهای گذشته ۳۲۰ هزار مترمربع معابر روستاهای شهرستان آسفالت ریزی و اصلاح معابر شده است افزود: از اول امسال تاکنون بیش از ۵۰ هزار متر مربع معابر روستاهای شهرستان با هزینهای افزون بر ۴۸ میلیارد تومان آسفالت ریزی و اصلاح معابر شده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات مقاوم سازی و نوسازی ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی با نرخ سود ۵ درصد در حال پرداخت است لذا از عموم روستاییان دعوت می کنیم برای نوسازی و مقاوم سازی واحدها و استفاده از این تسهیلات اقدام کنند.