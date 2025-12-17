به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی کریم زاده گفت: تاکنون در این شهرستان بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی روستایی در روستا‌ها و بیش یک هزار واحد مسکونی در شهرهای هشترود و نظرکهریزی با استفاده از تسهیلات کم‌بهره نوسازی و مقاوم سازی شده است.

وی با بیان اینکه در ۵۵ روستا طرح هادی اجرا شده اضافه کرد: میزان مقاوم سازی واحد‌های مسکونی این شهرستان حدود ۶۳ درصد است که این رقم از متوسط استانی حدود ۹ در صد بیشتر است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هشترود با بیان اینکه در سال‌های گذشته ۳۲۰ هزار مترمربع معابر روستا‌های شهرستان آسفالت ریزی و اصلاح معابر شده است افزود: از اول امسال تاکنون بیش از ۵۰ هزار متر مربع معابر روستا‌های شهرستان با هزینه‌ای افزون بر ۴۸ میلیارد تومان آسفالت ریزی و اصلاح معابر شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات مقاوم سازی و نوسازی ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی با نرخ سود ۵ درصد در حال پرداخت است لذا از عموم روستاییان دعوت می کنیم برای نوسازی و مقاوم سازی واحد‌ها و استفاده از این تسهیلات اقدام کنند.