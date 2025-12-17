مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی گفت: امسال تولید ۲۵۲ هزار تن هندوانه پاییزه داریم و تولید بهاره این محصول نیز در برخی استان‌ها آغاز شده و اکنون در حال تهیه برنامه تولید تابستانه و ابلاغ آن به استان‌ها هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی محمدفرید سپری با بیان این که عمده تولید هندوانه پاییزه مربوط به استان هرمزگان است، افزود: هرساله این محصول در پاییز و زمستان با استفاده از آب سبز و روش‌های سنتی در استان‌هایی، چون هرمزگان، خوزستان، ایلام، بوشهر و فارس کشت و به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

وی از تولید بالغ بر ۳ میلیون و ۴۶۱ هزار تن هندوانه در سطحی حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ هکتار در سال زراعی گذشته خبر داد که از این میزان ۲۸۵ هزار تن مربوط به کشت پاییزه بود و در ایام یلدا به بازار عرضه شد.

سپری صادرات هندوانه تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ را ۵۱۰ هزار تن با ارزش صادراتی ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ با ۵۷۰ هزار تن و ارزش صادراتی ۱۳۹ میلیون دلار، حدود ۱۱ درصد کاهش وزنی و ۸ درصد افزایش ارزش را نشان می‌دهد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۷۳۲ هزار تن هندوانه به ارزش ۱۹۲ میلیون دلار صادر شده بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ برابر ۷۷۶ هزارتن با ارزش صادراتی ۱۷۰ میلیون دلار بود؛ بنابراین در سال گذشته نیز صادرات هندوانه از نظر وزنی کاهش و از نظر ارزآوری ۱۳ درصد افزایش داشت.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی افزود: در سال زراعی جاری قرار است هزار و ۷۶۶ تن هندوانه در سطح ۴۷ هزارو ۵۷۰ هکتار در سه فصل پاییزه، زمستانه و بهاره تولید شود، سهم کشت پاییزه این محصول را ۲۵۲ هزار تن هندوانه در سطح ۶ هزارو ۶۰۰ هکتار دانست که اکنون در حال عرضه به بازار است.

وی با بیان این که کشت تولید زمستانه هندوانه روبه اتمام بوده و تولید بهاره آن در برخی مناطق کشور آغاز شده است، افزود: برنامه کشت برای تولید تابستانه نیز در دست تهیه و ابلاغ به استان‌ها است.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی گفت: هندوانه به عنوان دومین میوه پرمصرف دنیا پس از موز است و با کمترین میزان آب مصرفی از ارزش اقتصادی بالایی دارد، اما در نزد افکار عمومی به محصول پرآب بر شهرت یافته است به طوری که بهره‌وری آن تولید این محصول حدود ۹ کیلوگرم بر مترمکعب آب است.

سپری میزان آب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم هندوانه را حدود ۱۵۲ لیتر است دانست و آن را از محصولات به شدت کم آب‌بر برشمرد و گفت: براساس نتایج اجرای طرح مجری سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین میزان مصرف آب عمده محصولات کشاورزی از نظر «شاخص میزان مصرف آب در هکتار و سطح زیرکشت» هندوانه از کمترین میزان آب‌بری برخوردار بوده و بر خلاف تصور عموم، محصول پرآب‌بری محسوب نمی‌شود.

وی افزود: خصوصیات فیزیولوژیکی هندوانه سبب شده تا با وجود استمرار خشکسالی‌های اخیر، کشت دیم این محصول همچون سال‌های گذشته در برخی از استان‌ها در حال انجام باشد ضمن این که دوره رشد این محصول از زمان کاشت تا برداشت کوتاه بوده و به همین میزان تعداد دوره‌های آبیاری آن از بیشتر محصولات کشاورزی کمتر است.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه بخش عمده هندوانه کشور در استان‌های جنوبی در فصول خنک و عمدتا با استفاده از آب سبز کشت و تولید می‌شود و موارد فوق منجر به بهره‌وری بالای آب مصرفی، اقتصادی بودن و ترغیب کشاورزان به تولید این محصول شده است.

گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری از جمله تیپ، موضعی، زیرسطحی، توسعه کشت نشایی، مالچ پوششی، ارقام پربازده و تغذیه متعادل گیاهی ضمن کاهش قابل توجه آب مصرفی منجر به بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول هندوانه، کاهش سطح کشت و ارتقای بهره‌وری سایر منابع تولید شده است.

سپری با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ رقم انواع هندوانه در کشور کشت می‌شود، افزود: توسعه فناوری‌های پیشرفته در زمینه کشت و تولید این محصول با لحاظ مدیریت منابع تولید از جمله آب مصرفی از طریق هماهنگی و تعامل بیش از پیش معاونت‌های تخصصی، موسسات تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در دستور کار است.