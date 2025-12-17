پخش زنده
سرپرست فرمانداری بهارستان با تأکید بر اجتنابناپذیر بودن توسعه انرژیهای پاک، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی را از اولویتهای راهبردی شهرستان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در کار گروه تامین و تولید انرژی شهرستان بهارستان با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی مصرف سوختهای فسیلی، تولید انرژیهای تجدیدپذیر را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد و خواستار برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی شد.
وی انرژی پاک را عامل حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت توسعه اقتصادی و استقلال انرژی منطقه دانست و افزود: با توجه به استقبال شهرکهای صنعتی، بهارستان میتواند به یکی از مناطق پیشرو در این حوزه تبدیل شود.
سرپرست فرمانداری همچنین بر همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و از تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی با نظارت مستمر برای تحقق اهداف انرژی پاک در شهرستان خبر داد.