به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیامی از طریق شبکه ایکس اعلام کرد: تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران به نفع افغانستان نیست و باید فورا پایان یابد.

حدود صد روز قبل حکومت افغانستان ورود کارمندان زن به دفتر‌های وابسته به سازمان ملل متحد در این کشور را ممنوع کرد، اما سازمان ملل تاکید کرد: حضور زنان برای کار در این سازمان ضروری است و تنها از طریق حضور آنان می‌توان به زنان و دختران افغان دسترسی پیدا کرده و کمک ارائه کنند، این سازمان تأکید کرده است که کمک‌ها باید از سوی زنان و به زنان ارائه شود. ‏

قبل از این سازمان ملل متحد به علت اعمال محدودیت در کار زنان، ارائه خدمات به مهاجرین افغان در مرز اسلام قلعه و کمک رسانی به زنان زلزله زده را متوقف کرده بود.

حکومت افغانستان سه سال قبل کار زنان در نهاد‌های غیر دولتی را ممنوع اعلام کرده بود، اما به رغم این ممنوعیت، زنان به کار در نهاد‌های سازمان ملل و شماری از نهاد‌های کمک رسان ادامه دادند.