نشست هماهنگی رویداد تخصصی استارت آپی در اتاق بازرگانی آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اتاق بازگانی آبادان در این نشست با بیان اینکه رویداد تخصصی استارت آپی در سطح ملی برگزار میشود گفت: ۷۰ مقاله به دبیرخانه این رویداد ارسال شده که برای اولین بار با این حجم در سطح کشور برگزار میشود.
سیامک علیشاهپور دهشیخی افزود: این رویداد برای توسعه کسب و کارهای کشاورزی و شیلات با فناوری نوین روز پنجشنبه ۲۷ آذر در آبادان برگزار میشود.
او هدف از برگزاری این همایش را استفاده از ظرفیتهای موجود در دانشگاهها و نخبههای علمی برای توسعه روستاها اعلام کرد و گفت: در همایش فردا از اساتید دانشگاه تهران دعوت شده است که با حضور در آبادان و دیدن شرایط این شهرستان از نزدیک بتوانند راهکارهای علمی و عملی دقیق ارائه دهند.
رییس اتاق بازگانی آبادان ادامه داد: یکی از راههای سرمایه گذاری در منطقه موضوع استارت آپ هاست که باید به بهترین شکل از این ۷۰ ایده نهایت استفاده را کرد.
علیشاهپور دهشیخی گفت: باید بتوانیم کشاورز را توانمند کنیم تا بازارهای جدید شناسایی شود که اقتصاد منطقه رونق پیدا کند.