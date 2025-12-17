فرآیند رسمی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، فردا همزمان با سراسر کشور در استان سمنان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مهدی براری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در جلسه ستاد انتخابات گفت: وزیر کشور فردا بیست و هفتم آذر ماه آغاز فرایند انتخابات را به طور رسمی اعلام می کند و فرمانداران باید اعلام وصول شروع انتخابات را داشته باشند.

وی افزود: هیات های اجرایی انتخابات باید ۲۸ آذر ماه تشکیل شود و فرمانداری‌ها تا ششم دی فرصت دارند ۳۰ نفر معتمد هیات اجرایی را اعلام کنند.

به گفته وی ؛ از تاریخ ششم دی هم هیات نظارت انتخابات ۴۸ ساعت فرصت دارد صلاحیت این ۳۰ نفر را بررسی کند تا در ۲۱ دی ثبت نام نامزدهای شورای اسلامی آغاز شود.