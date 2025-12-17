پخش زنده
مهلت ارسال آثار به نهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان آذربایجان شرقی تا ۳۰ آذر تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علاقه مندان میتوانند آثار خود را یا به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، خیابان ارتش جنوبی، جنب اداره کل پست استان، سازمان بسیج رسانه تحویل دهند و یا از طریق آدرس سایت جشنواره به نشانی www.rasaneh-az.ir ارسال کنند.
با توجه به درخواست خبرنگاران و اصحاب رسانه و تایید شورای سیاستگذاری جشنواره، بخش پادکست و صفحهآرایی هم به قالبها اضافه شده است.