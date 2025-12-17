به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی ولیپور گودرزی با اعلام این خبر گفت: در اوایل آبان ماه امسال، پرونده‌ای از دادسرای ناحیه ۳۴ تهران با موضوع سرقت مسلحانه به شکایت مرد جوانی به اداره یکم پلیس آگاهی واصل شد.

وی افزود: طبق اظهارات شاکی، نامبرده که در صنف طلا و در زمینه ساخت و فروش مصنوعات فلزی طلا فعالیت دارد، فردی به نام صابر از طریق یکی از دوستانش به بهانه خرید طلاجات با وی ارتباط برقرار کرده و پس از هماهنگی، قرار معامله با افرادی ناشناس برای معاوضه مقادیری طلا در ازای دلار تنظیم می‌شود.

سردار ولیپور گودرزی ادامه داد: در اوایل مهر ماه شاکی به همراه یکی از همکاران خود و با در اختیار داشتن مقادیری طلا، توسط خودرو شخصی در محل قرار حاضر می‌شود که افراد مذکور تحت عنوان خریدار، پس از اطمینان از وجود طلاها، با سلاح‌کشی و تهدید اقدام به سرقت مسلحانه محموله طلا کرده و سارقان که چهار نفر بودند، با دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و دنا سفیدرنگ از محل متواری می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: با ارجاع پرونده به اداره یکم پلیس آگاهی، اقدامات گسترده پلیسی از جمله تحقیق از شاکی و شهود، بررسی محل‌های ملاقات، استخراج تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت که در نهایت منجر به شناسایی متهمان شد.

وی افزود: با مشخص شدن محل تردد متهمان در شهرستان‌های غربی کشور، تیم‌های اطلاعاتی و عملیاتی اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با همکاری معاونت اطلاعات جنایی، طی دو مرحله عملیات ضربتی و غافلگیرانه، تعداد ۹ نفر از اعضای این باند (۸ مرد و ۱ زن) شامل سارقان، معاونان جرم و مالخران را دستگیر کردند.

سردار ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح کلت کمری به مارک GSM به همراه دو تیغه خشاب و ۶ تیر فشنگ جنگی، ۳۳ هزار دلار آمریکا، دو دستگاه خودرو (تیگو و دنا صفر) که از محل فروش اموال مسروقه خریداری شده بود، همچنین ۴۷ بسته اسکناس جعلی صد دلاری (بسته‌های صدتایی) مورد استفاده در فریب قربانیان، کشف و ضبط شد.

وی در پایان گفت: تمامی متهمان به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و در جریان بازجویی‌ها، ضمن اعتراف به سرقت از شاکی، به دو فقره سرقت مشابه در شهرستان‌های کرج و آبیک قزوین نیز اعتراف کرده‌اند. متهمان نیز با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده جهت تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.