پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان در شهرهای بزرگ و خانهدار شدن ۱۴ هزار خانواده دارای دو معلول و بیشتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در حاشیه افتتاح نخستین پارک بانوان روستایی کشور در روستای کاله بهنمیر، از اجرای گسترده طرحهای عمرانی و مسکنسازی در روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: امسال حدود ۹ هزار طرح هادی روستایی در سطح کشور اجرا میشود.
به گفته منوچهر خواجه دلویی، اجرای طرحهای هادی با مشارکت مستقیم مردم و دهیاریها انجام میشود، بهگونهای که زیرسازی و آمادهسازی معابر بر عهده اهالی و دهیاریهاست و بنیاد مسکن، روسازی، آسفالت و تأمین قیر این طرحها را بر عهده دارد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش نوسازی مسکن روستایی نیز گفت: امسال نوسازی ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در برنامه قرار دارد که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
خواجه دلویی با اشاره به تسهیلات حمایتی دولت افزود: بنیاد مسکن برای هر واحد مسکونی روستایی، تسهیلاتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ پنج درصد پرداخت میکند که سود و کارمزد آن توسط دولت از محل اعتبارات دولتی تأمین میشود و این تسهیلات عملاً بهصورت قرضالحسنه در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی همچنین به برنامههای حمایتی بنیاد مسکن در حوزه محرومان اشاره کرد و گفت: ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان در شهرهای بزرگ کشور آغاز شده و تاکنون ۱۴ هزار خانواده دارای دو معلول و بیشتر با همکاری خیرین، سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی صاحب مسکن شدهاند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید کرد: تأمین زمین در برخی مناطق با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام شده و این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توسعه متوازن و حمایت از اقشار کمبرخوردار ادامه خواهد داشت.