رویداد ملی تخصصی استارت آپی برای توسعه کسب و کار‌های کشاورزی و شیلات با فناوری نوین در آبادان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رویداد ملی تخصصی استارت آپی برای توسعه کسب و کار‌های کشاورزی و شیلات با فناوری نوین در آبادان آغاز بکار کرد.

رویداد ملی تخصصی استارت‌آپ کشاورزی و شیلات با مشارکت نخبگان علمی و دانشگاهی و ارائه ۷۰ مقاله و ایده تخصصی، برای نخستین‌بار در این سطح، در آبادان برگزار شد؛

رویدادی که با تمرکز بر فناوری‌های نوین، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار، امنیت غذایی و اقتصاد دانش‌بنیان کشور به شمار می‌رود.

این رویداد ملی در راستای حرکت کشور به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و با هدف توسعه کسب‌وکار‌های نوآورانه در حوزه کشاورزی و شیلات برگزار شده است.

تمرکز اصلی همایش، بهره‌گیری از فناوری‌های روز برای افزایش بهره‌وری، تولید پایدار و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق روستایی عنوان شده است.

به گفته برگزارکنندگان، استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان علمی و ایده‌های نوآورانه، محور اصلی این رویداد است؛ رویکردی که می‌تواند به توسعه متوازن روستا‌ها و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

در همین راستا، جمعی از اساتید دانشگاه تهران با حضور در محل برگزاری، ضمن بررسی میدانی شرایط، راهکار‌های علمی و عملی برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و شیلات ارائه کردند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند حمایت هدفمند از استارت‌آپ‌ها و ایده‌های نو، یکی از مؤثرترین مسیر‌های سرمایه‌گذاری در کشور است؛ مسیری که می‌تواند به پیشران تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی تبدیل شود.

این رویداد ملی، با ایجاد پیوند میان دانشگاه، صنعت و سرمایه، نشانه‌ای از عزم جدی کشور برای حرکت به سمت آینده‌ای مبتنی بر نوآوری و دانش است.

ارائه ۷۰ ایده تخصصی در این همایش، ظرفیتی ارزشمند برای تبدیل علم به ثروت محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که در صورت حمایت درست، می‌تواند به الگویی موفق برای توسعه دانش‌بنیان در سطح ملی بدل شود.