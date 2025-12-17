به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهرامروز در نشست شورای زکات گیلان بر لزوم ترویج این سنت حسنه‌ی اسلامی در جامعه تاکید کرد و گفت: بخشی از جامعه‌ی امروز نیازمند حمایت‌های مالی و معیشتی است که پاسخگویی به هنگام و بهینه به این اولویت، مستلزم ترویج فرهنگ زکات است.

وی با اشاره به اینکه گندم، جو، کشمش و خرما به عنوان غلات اربعه دارای زکات واجب هستند، افزود: این نوع از غلات در استان گیلان به صورت نادر وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه گاو، گوسفند، شتر و همچنین طلا و نقره شامل پرداخت زکات می‌شوند، افزود: استان گیلان استانی است که مشمول زکات واجب نیست، اما مردم نیکوکار گیلانی در پرداخت زکات مستحبی پیشگامند.

آیت الله رسول فلاحتی در ادامه با تأکید بر لزوم قانونمند شدن جمع آوری زکات به ویژه زکات مستحبی، گفت: با توجه به اینکه جمع آوری این نوع از زکات با همدلی و مواسات بهتر انجام خواهد شد لذا نیازمند نظام‌مند کردن جمع آوری آن در سال جاری هستیم.

وی مبلغان و روحانیون و طلبه‌های استان را بازوان ستاد زکات گیلان دانست و افزود: باید از این ظرفیت برای جمع آوری زکات در استان گیلان استفاده شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان هم در این نشست به جمع آوری زکات فطره، واجب و مستحبی در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات در گیلان جمع آوری شده است.

سید مجتبی جلالی افزود: این مبلغ شامل زکات فطره، کفارات و زکات مستحبی و واجب است که برای رفع مشکلات معیشتی نیازمندان، تهیه جهیزیه، کمک‌های درمانی، کمک هزینه تحصیلی، آزادی زندانیان غیر عمد و کمک در ساخت و بازسازی مسکن محرومان هزینه خواهد شد

حجت الاسلام حامد آزمایش مسئول ستاد زکات کمیته امداد گیلان هم افزود: پیش بینی شده نیکوکاران وخیران گیلان ۱۲۰ میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان اهدا کند.