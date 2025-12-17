معاون عملیات پلیس آگاهی از کشف یک دستگاه خودروی لندکروز با پلاک و مشخصات جعلی، در نتیجه هوشیاری و دقت مثال‌زدنی کارآگاهان گشت پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ایمانی در تشریح این خبر گفت: در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد، کارآگاهان اداره نهم گشت پلیس آگاهی حین انجام مأموریت و گشت‌زنی هدفمند در محدوده خیابان ولیعصر، به یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروزبه شماره انتظامی مشخص مظنون شدند.



وی افزود: افسر اکیپ واحد گشت برابر ضوابط و با رعایت کامل مقررات، نسبت به استعلام مشخصات خودرو از مرکز پیام پلیس آگاهی اقدام کرد که در بررسی اولیه، مدل و اصالت پلاک خودرو متعلق به سال ۲۰۱۲ اعلام شد، در حالی که نوع اتاق و مشخصات ظاهری خودرو با اطلاعات سامانه‌ای همخوانی نداشت.

معاون پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی ادامه داد: با توجه به این مغایرت معنادار بود کارآگاهان با بهره‌گیری از تجهیزات سخت‌افزاری خودرو، شامل سیستم صوت، آژیر و گردان، اقدامات لازم برای دعوت راننده به توقف با حفظ آرامش و رعایت حقوق شهروندی انجام دادن که پس از طی مسافتی کوتاه، راننده خودرو متوقف شد.

سرهنگ ایمانی ادامه داد: راننده خودرو در ابتدا با رفتاری خصمانه و ادبیاتی توهین‌آمیز مدعی شد خودرو و مدارک وی فاقد هرگونه ایراد است، اما اشراف فنی و تجربه کارآگاهان موجب شد بررسی‌های تخصصی پلیسی با دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در بررسی‌های فنی انجام‌شده، مشخص گردید جفت پلاک‌ها و کارت خودرو به‌صورت کاملاً ماهرانه جعل شده و همچنین شماره بدنه خودرو در ناحیه پشت چرخ جلو راست دارای آثار جوشکاری و دستکاری است که مؤید سرقتی بودن خودرو بود.



معاون عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در پی کشف این تخلف، موضوع بلافاصله به مرکز پیام اعلام و راننده خودرو به هویت معلوم که دارای سابقه درگیری نیز بوده، وفق مقررات قانونی دستگیر و جهت ادامه سیر مراحل قانونی تحویل کارآگاهان اداره دوم مبارزه با سرقت خودرو شد.



سرهنگ ایمانی در پایان با تأکید بر نقش هوشیاری و دقت نظر کارآگاهان پلیس آگاهی اظهار داشت: گشت‌های هدفمند و هوشمند پلیس آگاهی به‌صورت شبانه‌روزی در سطح شهر فعال بوده و هرگونه تلاش برای تردد با وسایل نقلیه دارای اصالت مخدوش، با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، ناکام خواهد ماند.