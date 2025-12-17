پخش زنده
امروز: -
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی از تأمین و توزیع ۵۴۰ تن برنج در قالب طرح تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: در راستای تأمین نیاز خانوارها و ایجاد ثبات در بازار، ۲۱۸ تن برنج پاکستانی نوع ۳۸۶ و ۱۰۲ تن برنج هندی ۱۱۲۱ با نرخ مصوب، در روزهای آتی و پس از خرید توسط عاملین مجاز، در خراسان جنوبی توزیع خواهد شد.
حسینینسب افزود: همچنین ۲۲۰ تن برنج که پیشتر مجوز توزیع آن صادر شده بود، در هفته جاری توسط مباشرین خرید، در استان توزیع شد.
وی با تأکید بر تداوم نظارت بر فرآیند توزیع گفت: این اقدامات با هدف تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود و روند توزیع با همکاری دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر رصد خواهد شد.