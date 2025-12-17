پخش زنده
به مناسبت ۲۶ آذر روز حمل و نقل از رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل شهرداری همدان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری همدان در این مراسم از خرید ۵۲ اتوبوس نو، راهاندازی سامانه هوشمند و نوسازی گسترده تاکسیها خبر داد.
وحید علیضمیر گفت: بزودی سامانه هوشمند اتوبوس یاب بصورت نرم افزار در گوشیهای تلفن همراه قابل استافاده خواهد شد که این امکان را به همشهریان می دهد که از مسیر حرکت، توقف، و فاصله اتوبوسها مطلع شوند.
او افزود: در حوزه تاکسیرانی نیز با ارائه تسهیلات از سوی شهرداری، در طول چهار سال گذشته ۳۷۰ دستگاه تاکسی نوسازی و حدود ۲۷۶ دستگاه فرسوده اسقاط شده که این امر به بهبود آلایندگی و ایمنی کمک شایانی کرده است.
در پایان از فعالان حوزه حمل و نقل شهرداری همدان تجلیل شد.