

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگار ما درباره تاکید برنامه هفتم پیشرفت بر تربیت نیروهای حد واسط گفت: شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت این طرح را با هدف ارتقای خدمات اولیه دندانپزشکی در مناطق محروم کشور به نتیجه رسانده و اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دهان افزود: نیروهای حد واسط آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد تا بتوانند در مناطقی که دسترسی به دندانپزشکان محدود است، اقدامات اولیه و ضروری را انجام دهند.

وزیر بهداشت همچنین گفت: انتظار می‌رود بخشی از مشکلات دندانپزشکی در مناطق کم‌برخوردار برطرف شود.