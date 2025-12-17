در آیینی از پژوهشگران و فناوران برتر فرهنگی و دانش آموزی آموزش و پرورش آذربایجان غربی که در سطح استان و کشور رتبه برتر را کسب کرده بودند تجلیل شد.

تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر آموزش و پرورش آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در این آیین با اشاره به این که تعلیم و تربیت دانش آموزان باید به گونه‌ای باشد که این دانش آموزان راه بزرگان و مفاخر این سرزمین را ادامه دهند گفت: خودباوری علمی یکی از دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی در ایران بود که موجب در هم شکستن انحصار علمی غربی‌ها در سطح جهان شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این آیین معلمان را محور جامعه اسلامی دانست و گفت: این معلمان هستند که شهروندان قانون مدار را با زحمات خود در جامعه تربیت می‌کنند.

ناصر عتباتی افزود: احکام جایگزین حبس برای توسعه امکانات تعلیم و تربیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدارس توسط قضات صادر می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت.

ماموستا کلشی نژاد امام جمعه اهل تسنن ارومیه نیز در این آیین پژوهش و فناوری را موجب بالندگی و پویایی جامعه دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این آیین با اشاره به این که امسال در فراخوان موضوع پژوهش و فعالیت‌های فناورانه طرح اقدام پژوهی بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ تن از فرهنگیان استان مشارکت داشتند گفت: ۱۴ اثر برگزیده استانی از این آثار به دبیرخانه کشوری این جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۲ طرح پژوهشی استان به عنوان رتبه نخست کشوری حائز مقام شدند.

علی اکبر صمیمی افزود: در حوزه دانش آموزی نیز آثار ۱۲ دانش آموز پژوهشگر را به دبیرخانه کشوری این جشنواره معرفی کرده بودیم که ۴ طرح این دانش آموزان حائز رتبه برتر کشوری شدند.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان نیز در این آیین با اشاره به این که این آیین مصادف با هفته پژوهش برای تجلیل از پژوهشگران برتر برگزار شده است گفت: در این آیین از دو نفر از طرح‌های پژوهشی اقدام پژوهی که در سطح کشور مقام نخست را کسب کرده‌اند تجلیل می‌شود.

مهدی محمد پور تجلیل از دانش آموزان فناور و پژوهشگر استانی و کشوری و پژوهشگران فرهنگی برتر استان را از دیگر برنامه‌های این آیین دانست.