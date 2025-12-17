به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستگاری در تشریح این خبر اظهار داشت: بازدید میدانی از مکان ‌های تفکیک، توزیع و بازیافت پلاستیک با همراهی دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی، بخشداری و شهرداری قلعه ‌نو انجام شد.



وی با اشاره به عزم جدی این اداره در مقابله با فعالیت‌ های غیرمجاز و آلاینده افزود: پس از شناسایی واحدهای متخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله ابلاغ اخطاریه ‌های زیست‌ محیطی، تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.



رستگاری با اشاره به اینکه در جریان این بازدیدها، بیش از هشت واحد ضایعاتی غیرمجاز شناسایی شد که حجم قابل توجهی از پسماندها به‌ صورت غیراصولی در آنها انباشته شده بود، بیان داشت: این وضعیت منجر به تولید شیرابه و آلودگی‌ های میکروبی و آلی شده و تخریب منابع آب و خاک و آلودگی هوای منطقه را در پی دارد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در پایان با تأکید بر اینکه فعالیت این واحدها تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی و محیط زیست است، خاطرنشان کرد: تخریب اراضی کشاورزی و باغات و آلودگی منابع آب زیرزمینی از پیامدهای این فعالیت‌ هاست و برخورد قاطع با واحدهای آلاینده در سطح شهرستان ری به‌ صورت مستمر ادامه خواهد داشت.