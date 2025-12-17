به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری ۳ دختر نوجوان که با شگرد رسیدساز جعلی از چند واحد صنفی این شهرستان کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور گفت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع کلاهبرداری از یک واحد صنفی با استفاده از رسید جعلی، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و انجام تحقیقات پلیسی مشخص شد متهمان که دو نفر از آنان دختران نوجوان و زیر سن قانونی هستند، با مراجعه به واحدهای صنفی اقدام به خرید می‌کردند و با همدستی فردی دیگر که در محل حضور نداشت، رسید جعلی تهیه و با ارائه آن به فروشنده، کالا را دریافت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به شناسایی و دستگیری متهمان تصریح کرد: این افراد در تحقیقات پلیس به ۳ فقره کلاهبرداری با این شیوه اعتراف کردند و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ قلی‌پور در پایان از کسبه و بازاریان خواست: در انجام معاملات، به‌ویژه هنگام پرداخت وجه توسط مشتریان، دقت لازم را داشته باشند تا از بروز این‌گونه کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.