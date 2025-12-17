به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام گفت: این حادثه ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر بر اثر برخورد یک دستکاه خودرو تیبا با یک دستگاه خودرو پیکان در محدوده دهستان موسی آباد رخ داد که سه معلم در خودرو تیبا و دو نفر در پیکان وانت جان خود را از دست دادند.

علی لطفی افزود: به دلیل شدت برخورد هر دو خودرو ، همه قربانیان در دم جان باختند.

به گفته او، بررسی علت حادثه توسط کارشناسان پلیس ادامه دارد.