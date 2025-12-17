استاندار آذربایجان‌غربی ضمن همدردی با مردم و دولت اندونزی به‌دلیل خسارات ناشی از سیل اخیر، گفت: گسترش روابط با کشور‌های اسلامی و جنوب شرق آسیا از رویکرد‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی صبح امروز در نشست مشترک با سفیر اندونزی در ایران، با معرفی ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و معادن، افزود: توسعه روابط تجاری و صادراتی با اندونزی از طریق ارتباط مستقیم صادرکنندگان دو طرف امکان‌پذیر است.

وی همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بستر مناسبی برای همکاری مشترک دانسته و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور و منطقه ویژه اقتصادی سرو با زون‌های متنوع تولیدی و لجستیکی، ظرفیت ایجاد واحد‌های مشترک، تولید و صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را دارند.

سفیر اندونزی در جمهوری اسلامی ایران نیز بر تمایل جدی اندونزی برای گسترش روابط با ایران تأکید کرده و گفت: بازار بزرگی برای همکاری‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و علمی میان دو کشور وجود دارد.

رولیان شاه سومیرات همچنین خواهرخواندگی میان استان‌های دو کشور را ابزاری مؤثر برای تعمیق روابط دانسته و از آمادگی اندونزی برای توسعه تعاملات میان تجار و نهاد‌های دو طرف خبر داد.