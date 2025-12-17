توقیف ۵۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در شهرستان بویراحمد
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از توقیف ۵۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سرهنگ بهمن گرزیان فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و انجام توریست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی یاسوج به شیراز به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند .
سرهنگ بهمن گرزیان افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۵۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط کردند.
سرهنگ گرزیان تصریح کرد : متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد .
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد اضافه کرد: مردم میتوانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس گزارش دهند.