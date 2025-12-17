به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرزیان فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و انجام توریست و بازرسی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی یاسوج به شیراز به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند .

سرهنگ بهمن گرزیان افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۵۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط کردند.

سرهنگ گرزیان تصریح کرد : متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد .

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد اضافه کرد: مردم می‌توانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش دهند.