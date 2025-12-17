پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل از ورود نخستین محموله روغن خوراکی به میزان ۳۰۰ تن به انبارهای ذخیره استان با هدف تقویت ذخایر راهبردی و آرامش بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ودود ایرانیان اظهار کرد: با ورود این محموله و تداوم تأمین اقلام اساسی، زنجیره تأمین کالاهای ضروری بهطور کامل برقرار شده است.
وی با تأکید بر تلاش مستمر مجموعه ادارهکل غله افزود: این ادارهکل با برنامهریزی دقیق و فعالیت بیوقفه، نسبت به تامین کالاهای اساسی حوزه کاری برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و قرارگاه اقتصادی استان اقدام میکند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به طور مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و در تامین کالاهای اساسی و آرد مورد نیاز شهروندان و نانوایان هیچگونه تلاشی را بینتیجه نمیگذارد.
ایرانیان گفت: این پایبندی به تعهدات، نشانهای از اهتمام و مسئولیتپذیری این اداره در ارائه خدمات به مردم شریف استان میباشد.