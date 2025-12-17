با هدف ارتقای دانش حقوقی و مهارتهای عملی دانشجویان مسابقات موت کورت در دانشگاه آزاد یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مستشار دادگاه کیفری، با اشاره به برگزاری مسابقات موت کورت، گفت: موت کورت در واقع برنامهای شبیهسازیشده از دادگاه کیفری است که با هدف ارتقای دانش حقوقی و مهارتهای عملی دانشجویان برگزار میشود. دانشینسب،افزود: در این مسابقات، داوری بر عهده قضات عالی استان بود و شرکتکنندگان را دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تشکیل میدادند که در قالب تیمهای مختلف به ارائه استدلالهای حقوقی و دفاعیات کیفری پرداختند. وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور قضات، اساتید دانشگاه و مسئولان عالی استان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامههایی نقش مؤثری در آشنایی دانشجویان با فضای واقعی دادگاهها و فرآیند دادرسی کیفری دارد. در پایان این مسابقات، از تیمهای برتر حاضر در رقابتها با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.