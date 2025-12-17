سینما‌ها در هفته گذشته توانستند در ۱۹ هزار و ۱۰۰ نوبت حدود ۴۴۵ هزار و ۵۵۱ مخاطب را به سینما آورند و به فروشی معادل ۳۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان دست پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این هفته فیلم سینمایی «آقای زالو» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها در هفته گذشته:

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۱۱۱ هزار و ۹۸۶ بلیت توانست به فروش ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۷۵۴ هزار تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق و نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان نیز اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۹۳ هزار و ۱۰۳ بلیت به فروش ۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۸۲۶ هزار تومانی دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری اکران می‌شود. این فیلم با فروش ۴۸ هزار و ۶۳۵ بلیت توانست به فروش ۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۵۴ هزار و ۳۶۷ بلیت فروخت و توانست به فروش ۳ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۳۹۸ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.

فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۴۰ هزار و ۱۰۰ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۳۰ هزار و ۱۲۸ بلیت به فروش یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۱۵۸ هزار تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروشی هفتگی قرار گرفت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینما‌ها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی،‌ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۴ هزار و ۷۲۰ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان دست یافت و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینما‌ها اکران شده است.