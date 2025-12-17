پخش زنده
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: افزایش ۱۴۴ درصدی عوارض طرح ترافیک شهرداری تهران خارج از ضوابط قانونی بود و با تصمیم شورای حل اختلاف وزارت کشور اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شفیعی گفت: بر اساس ضوابط حاکم، افزایش نرخها در کشور باید حداکثر متناسب با نرخ تورم باشد، اما شهرداری و شورای شهر در سال جاری عوارض طرح ترافیک را ۱۴۴ درصد افزایش دادند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اصلاحی از سوی شهرداری و شورای شهر انجام نشد، موضوع در شورای حل اختلاف وزارت کشور بررسی و در نهایت مصوبه شورای شهر اصلاح شد.
مدیرکل حملونقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور افزود: بر اساس اصلاح انجامشده، نرخ پرداختی شهروندان به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان کاهش پیدا میکند و عدد ۴۹۲ هزار تومان که موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده بود، منتفی خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین باید مبالغ مازادی که از شهروندان دریافت شده است، به حساب شهروندی آنها بازگردانده شود.
شفیعی ادامه داد: استناد این اصلاح به چند بند قانونی است که مهمترین آن، مصوبه شورای عالی ترافیک درباره نحوه نرخگذاری عوارض طرح ترافیک است، چراکه جدول شماره ۳ مصوبه شورای شهر با ردیف چهارم این مصوبه انطباق نداشت.
بر همین اساس، ضریب ۲ که بهصورت غیرقانونی بر عوارض اعمال شده بود، حذف شد.