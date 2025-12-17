به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مسئول سپاه ناحیه خرم‌آباد امروز صبح در آیین افتتاحیه رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با عنوان «خرم‌آباد هوشمند» که در هتل شهرداری برگزار شد اظهار کرد: برگزاری این رویداد مرهون پشتیبانی و همراهی همه‌جانبه این عزیزان به‌ویژه همکاران ما در حوزه فضای مجازی سپاه است.

منصور کریمی فرد، با اشاره به ثبت جهانی شهر خرم‌آباد، افزود: این رویداد ملی باهدف اقدام عملی در راستای تحقق «خرم‌آباد هوشمند» و با همکاری شهرداری برنامه‌ریزی شده است.





کریمی فرد با تبیین محور‌های اصلی رویداد، خاطرنشان کرد: توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت به‌کارگیری استعداد‌های جوانان در فضای مجازی، خط‌مشی اصلی این برنامه است. هدف ما شناسایی جوانان مستعد، سیاست‌گذاری صحیح و هدایت آنان برای تأثیرگذاری در تولید محتوای اسلامی است.

وی تصریح کرد: در این رویداد ۲۲۰ شرکت‌کننده در قالب ۹۱ تیم سه تا پنج‌نفره حضور دارند که برگزیدگان به مرحله استانی راه پیدا خواهند کر همچنین در حاشیه این رویداد، «چهره سال فضای مجازی» نیز معرفی خواهد شد.

مسئول سپاه ناحیه خرم‌آباد به موضوعات محوری این رویداد اشاره و بیان کرد: با تشکیل گروه‌های کارشناسی، موضوعات اثرگذاری مانند اخلاق شهروندی، حقوق و مسئولیت‌پذیری، سرمایه اجتماعی، زیست شهری، گردشگری هوشمند و به‌کارگیری هوش مصنوعی تعیین شده است.





کریمی فر تأکید کرد: یکی از موضوعات کلیدی، ترسیم چشم‌انداز خرم‌آباد در سال ۱۴۱۴ با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی است. هدف این است که با تحلیل وضعیت موجود، راهکار‌های عملی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در دهه آینده ارائه شود.





این رقابت‌ها تا بیست و هشتم آذر ادامه دارد و در پایان علاوه بر معرفی چهره سال فضای مجازی از ۱۸ تیم منتخب تجلیل خواهد شد.