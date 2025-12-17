رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: شورا‌های اسلامی روستا باید در انتخاب شهردار مرکز شهرستان نقش داشته باشند و یک مدیر به عنوان مدیر واحد و منطقه‌ای انتخاب شود تا از امکانات شهر به روستا‌ها نیز داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در همایش شهرداران، دهیاران و شورا‌های اسلامی شهرستان رودسر که با حضور مقامات استانی و کشوری برگزار شد، گفت: نمی‌شود منابع را در یک منطقه جمع و توزیع کرد و سایر مناطق بی‌نصیب بمانند.

بر اساس طرحی که درحال آماده کردن آن هستیم، مشکل امنیت شغلی دهیاران ما با ایجاد معاونت روستایی در شهرستان‌ها رفع خواهد شد و دهیاران در آن مجموعه جذب خواهند شد تا بتوانیم مشکل امنیت شغلی دهیاران را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: تکلیف در شرایط فعلی مشخص است؛ وضعیت معیشتی و اقتصادی و موضوعات بین‌المللی از هسته‌ای تا سایر موضوعاتی که با آن سروکار داریم، ایجاب می‌کند دشمن را بشناسیم. دشمن منتظر است از انتقادات بی‌اثر و اختلافات ما در داخل کشور بهترین بهره را ببرد. نقد اشکالی ندارد، اما در شرایط فعلی دشمن به دنبال بهره‌برداری از کوچک‌ترین اختلافات ماست.

اختلاف نظر در درون شورا‌ها امری طبیعی است و هر کسی نظری دارد، اما اگر جمع‌بندی شد و اکثریت نظری را تأیید کرد، به ویژه در این شرایط حساس باید از آن تمکین شود و از اختلافات دوری کرد.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: همه باید به دولت کمک کنیم؛ شوراها، دولت و مجلس باید در حوزه خدمت‌رسانی به مردم وحدت داشته باشند. بسیاری از مشکلات با کمک شما دهیاران قابل حل است. دهیاران به‌عنوان سفیران انقلاب اسلامی در روستاها، برای مردم امیدآفرینی ایجاد کنند. معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی وجود دارد و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند، اما باید تلاش کنیم از این شرایط عبور کنیم و قطعاً با تأکید مقام معظم رهبری و فرماندهی این عزیز دلاور، از این شرایط عبور خواهیم کرد.

برخی نکاتی که در داخل و خارج مطرح می‌شود، برای برهم زدن نظم، اقتدار و امنیت کشور است. دشمن از هر طریقی به دنبال برهم زدن امنیت کشور است و هر کسی بر اساس تکلیف خود نقش دارد و باید وظیفه‌اش را انجام دهد. در روستا، شهر و محله خود امیدآفرینی کنید و نکات مقام معظم رهبری درباره دشمن‌شناسی را برای مردم بیان کنید.

وی افزود: هر اتفاق خوب و مبارکی که در روستا و شهر رقم بخورد به نام دولت نوشته می‌شود و اگر هم بد عمل شود، باز هم می‌گویند دولت. اگر وحدت را منسجم‌تر شکل دهیم، توسعه محقق خواهد شد. توسعه ملی از توسعه محلی می‌گذرد؛ اگر توسعه محلی نداشته باشیم، توسعه ملی هم نخواهیم داشت. زیرساخت‌های اولیه در روستا‌ها و شهر‌ها پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته است؛ البته منکر مشکلات نیستیم، اما بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های ما این زیرساخت‌ها را دارند. شورا‌ها برای خدمت به مردم با نگاه بسیجی و جهادی وارد میدان شوند، به دولت کمک کنند و از اختلافات پرهیز داشته باشند.

در ماده ۷ قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تکلیف شده بود که صندوق توسعه شهری و روستایی، ایجاد شود. این صندوق با پیگیری‌های شورای عالی استان‌ها تشکیل شده و شورای عالی استان‌ها نیز جزو هیئت امنای آن است. منابع خوبی نیز در آن پیش‌بینی شده تا به روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر تسهیلات کم‌بهره پرداخت شود. آیین‌نامه اجرایی آن در دست تهیه است و اتفاق مبارکی خواهد بود تا طرح‌های این مناطق، اجرایی شود.

در پایان این همایش، از دهیاران، شهرداران و اعضای شورا‌های اسلامی شهرستان رودسر توسط رئیس شورای عالی استان‌ها، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.