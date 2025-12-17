پخش زنده
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: افزون بر ۱۰ درصد مردم دزفول به دیابت مبتلا هستند که نیاز است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لیلا محبی گفت: یکی از دلایل چاقی دور شکم، فشار خون و دیابت، مصرف نکردن نان کامل است، زیرا مصرف نان کامل به دستگاه گوارش کمک میکند.
وی با اشاره به اجرای پویش نان کامل ادامه داد: پخت نان کامل در ۸۵ نانوایی خوزستان انجام میشود که ۴۵ نانوایی در دزفول فعال است.
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: سلامت زیربنای توسعه پایدار جامعه است و از طرفی حوزه سلامت به تنهایی عهدهدار سلامت نیست و تمامی نهادها نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی خواستار همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی با حوزه بهداشت و سلامت شد و افزود: این همکاری منجر به داشتن محیطی سالم، باکیفیت و با نشاط در شهرستان میشود.
محبی همچنین درخصوص پشه آئدس بیان کرد: این پشه در صورت مشاهده و بروز بیماری، بحران زیادی ایجاد خواهد کرد که نیاز است مراقبتهای لازم انجام شود.
وی خواستار از بین رفتن آبهای راکد و زیستگاه پشه آئدس شد و تصریح کرد: اگر این پشه استقرار یابد کنترل و مبارزه با آن دشوار خواهد شد.