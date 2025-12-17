نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: ثمرات حضور روحانیت در نیرو‌های مسلح محدود به دوران جنگ نیست و این قشر در پایداری و اقتدار نیرو‌های مسلح کشور در مقاطع مختلف نقش بی بدیلی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل امروز در همایش پیشکسوتان و بازنشستگان روحانی نیرو‌های مسلح با تبیین نقش راهبردی روحانیت در کنار این نیرو‌ها اظهار کرد: حضور مؤثر روحانیان در دوران دفاع مقدس و پس از آن، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حفظ روحیه، پایداری و استمرار موفقیت‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران داشته است.

وی با اشاره به اعتراف صریح فرماندهان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: اگر روحانیت در کنار رزمندگان حضور نداشت، بسیاری از پیروزی‌ها و مقاومت‌های ماندگار در هشت سال دفاع مقدس امکان تحقق نداشت؛ زیرا که تزریق معنویت، ایمان، امید و التزام به سلسله مراتب، مهمترین پشتوانه پایداری رزمندگان در سخت‌ترین شرایط جنگی بود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه تبدیل تلخی‌های جنگ به صبر، استقامت و ایثار، جز با پشتوانه عمیق معنوی ممکن نبود افزود: حضور روحانیان در خط مقدم، برپایی نماز جماعت، دعا، توسل و تبیین مبانی دینی، نقش اساسی در حفظ انسجام و پایداری نیرو‌های جوان به‌ویژه بسیجیان ایفا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهدای روحانیت، به‌ویژه شهید آیت‌الله آل‌هاشم اظهار کرد: امروز آثار آن را در ایستادگی، اقتدار و آمادگی معنوی مدافعان امنیت کشور شاهد هستیم.

وی صبر و تقوای الهی را از ارکان اصلی استمرار موفقیت‌ها دانست و تأکید کرد: روحانیان شاغل و بازنشسته نیرو‌های مسلح، به‌واسطه سال‌ها خدمت همراه با نظم، انضباط و مسئولیت‌پذیری، ظرفیت ارزشمندی برای خدمت مؤثر به جامعه و صیانت از مرز‌های اعتقادی و فرهنگی کشور دارند.