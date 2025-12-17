پخش زنده
در مراسمی به مناسبت هفته پژوهش، از پژوهشگران و فعالان این حوزه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم تجلیل از پژوهشگران و فعالان حوزه پژوهش امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد.
شافعی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در این مراسم گفت: این دانشگاه هماکنون ۱۶ طرح پژوهشی در حوزههای مختلف استانی، منطقهای و ملی در دست اجرا دارد و تلاش میشود این طرحها به نتایج کاربردی و قابل بهرهبرداری برسند.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه پژوهشهای علمی نباید تنها در سطح کتابخانهای باقی بماند، اظهار داشت: براساس مواد ۹۳ و ۹۹ برنامه هفتم توسعه باید ۱۵ درصد از بودجه وزارت علوم و دانشگاهها به حوزه پژوهش اختصاص یابد، اما در حال حاضر فاصله معناداری با این هدف وجود دارد.
سالار مرادی اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی بدون پژوهش و مطالعه را از آفتهای این حوزه دانست و گفت: سد ژاوه یکی از نمونههاست که باوجود صرف ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه هنوز امکان آبگیری ندارد.
در ادامه این مراسم، مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج گفت: این واحد دانشگاهی از نظر زیرساخت آزمایشگاهی رتبه ۳۰ کشور را دارد اما براساس شاخص عملکردی در رتبه ۲۴ قرار گرفته است.
محمدی اضافه کرد: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از طرحهای زیرساختی در استان کردستان حمایت میکند و برنامههایی برای توسعه و تجهیز آزمایشگاههای واحد سنندج در دست اجراست.