هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداریها در آستانه شب یلدا
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری پیامکی همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس فتا استان با اشاره به افزایش پیامکهای جعلی در روزهای پایانی فصل پاییز گفت: کلاهبرداران با ارسال پیامکهایی حاوی لینکهای آلوده به بدافزار و با عناوینی مانند دریافت بستههای عیدانه یا بستههای حمایتی دولت، کاربران را ترغیب به کلیک روی این لینکها میکنند
سرهنگ عمرانیفر افزود: شهروندان باید نسبت به لینکهای ناشناس و جعلی که از سوی کلاهبرداران ارسال میشود، هوشیار باشند و به هیچ عنوان روی این لینکها کلیک نکنند
رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه این پیامکها ممکن است از طریق پیامرسانها و شبکههای اجتماعی ارسال شود ادامه داد: در برخی موارد حتی امکان دارد این پیامها از طرف مخاطبان ذخیرهشده در تلفن همراه کاربران ارسال شود که این موضوع ناشی از آلودگی تلفن همراه به بدافزار است.
سرهنگ عمرانیفر تأکید کرد: پیامهای رسمی دستگاههای دولتی همواره با سرشمارههای اسمی ارسال میشود و شهروندان باید توجه داشته باشند پیامهایی که از سرشمارههای شخصی یا مخاطبان خود دریافت میکنند، فاقد اعتبار است.
وی در پایان بیان کرد: در صورتی که تلفن همراه شهروندان از این طریق هک شده باشد، لازم است بلافاصله گوشی را در حالت پرواز قرار داده و در اسرع وقت به پلیس فتا مراجعه کنند.