رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری پیامکی همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا هشدار داد.

لویه و بویراحمد ، رئیس پلیس فتا استان با اشاره به افزایش پیامک‌های جعلی در روز‌های پایانی فصل پاییز گفت: کلاهبرداران با ارسال پیامک‌هایی حاوی لینک‌های آلوده به بدافزار و با عناوینی مانند دریافت بسته‌های عیدانه یا بسته‌های حمایتی دولت، کاربران را ترغیب به کلیک روی این لینک‌ها می‌کنند به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

سرهنگ عمرانی‌فر افزود: شهروندان باید نسبت به لینک‌های ناشناس و جعلی که از سوی کلاهبرداران ارسال می‌شود، هوشیار باشند و به هیچ عنوان روی این لینک‌ها کلیک نکنند

رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه این پیامک‌ها ممکن است از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارسال شود ادامه داد: در برخی موارد حتی امکان دارد این پیام‌ها از طرف مخاطبان ذخیره‌شده در تلفن همراه کاربران ارسال شود که این موضوع ناشی از آلودگی تلفن همراه به بدافزار است.

سرهنگ عمرانی‌فر تأکید کرد: پیام‌های رسمی دستگاه‌های دولتی همواره با سرشماره‌های اسمی ارسال می‌شود و شهروندان باید توجه داشته باشند پیام‌هایی که از سرشماره‌های شخصی یا مخاطبان خود دریافت می‌کنند، فاقد اعتبار است.